恋愛リアリティー番組「テラスハウス」（フジテレビ系）に出演し「テラハ史上No.1美女」などと話題になったモデルのNikiさん（29）が2026年1月15日、自身のインスタグラムを更新。温泉での浴衣姿を披露した。「お部屋の露天が最高でしたぁ」Nikiさんは、庭の見える露天風呂で浴衣のショットを含む、8枚の写真を投稿。「年始は両親と有馬温泉と毎年恒例の京都へ」とのことで、「お部屋の露天が最高でしたぁ年始はやはり和ですね。」