決着のタイミングと判定のタイミングは別！18日の大相撲が6年ぶりの天覧相撲であったことに「初日じゃなくて中日に行くべきだったか」「来るなら来ると先に言ってくれればいいのに（※警備の観点を持たない迷惑客）「愛子様ー！（※卑弥呼様ーのトーンで）」と思っている好角家の皆さま、こんにちは。個人的にも以前天覧相撲に立ち会った機会があり、その際は北の湖理事長（当時）が寝てるんじゃないかとヒヤヒヤしながら見守った