女優の趣里が父で俳優の水谷豊との親子ショットを公開し話題となっている。趣里は２０日までに、昨年１０月２日以来３か月半ぶりに自身のインスタグラムを更新。「みなさま、遅くなってしまいましたが．．．本年もどうぞよろしくお願いいたします。たくさん支えてくださり、ありがとうございます。心から感謝しています」と記し、水谷と顔を寄せる仲良し親子ショットをアップ。「久しぶりに父とゆっくり食事を楽しみました