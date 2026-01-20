キャベツと卵で即席副菜 メインおかずも汁物も完成したのに、なんだかあと一品足りない！というときに使える副菜「巣ごもり目玉焼き」をご紹介。せん切りキャベツを炒めて、卵を落とし入れればでき上がり。あっという間に作れて便利です。あったか副菜は寒さが厳しいこの時期に嬉しいですね！ ツナ入りやカレー味で子どもウケ◎ キャベツにツナを合わせたり、カレー味に炒めることで、子どもウケも◎キャベツは炒めるとしんなり