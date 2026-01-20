旅行やグルメを中心とした日常系動画で人気を博し、チャンネル登録者数79万人超の人気YouTuberいけちゃん（28）が20日までに自身のX（旧ツイッター）を更新。インド旅行をアップした動画のサムネイルを修正した。いけちゃんは17日に「評判の悪いエアインディアに乗って、人生初のインド旅！！機内はインド人だらけです…」とつづり、同名の動画をYouTubeに公開。サムネイルには「※半年前に墜落」「※評判最悪」と補足されていた。