松屋は、2026年1月20日から「オムデミハンバーグ定食」を全国の店舗で販売します（一部店舗を除く）。濃厚デミ＆ふわとろオムは冬限定の味わい今回登場する「オムデミハンバーグ定食」は、濃厚なデミグラスソースとたまご2個を使ったふわふわのオムレツ、そしてジューシーなハンバーグを一度に味わうことが可能。ご飯との相性も抜群で、最後のひと口までおいしさを堪能できます。ライス・生野菜・みそ汁付きで、価格は1180円です。