長引く咳は、生活習慣と深い関係があることをご存じですか？ 例えば、喫煙や飲酒は気道を刺激して咳を誘発する要因となり、体へ悪影響を及ぼします。今回は、咳に影響を与える生活習慣について「浦賀メディカルクリニック」の柿沼先生に解説していただきました。 監修医師：柿沼 一隆（浦賀メディカルクリニック） 聖マリアンナ医科大学医学部医学科卒業。同大学病院研修医、同大学呼吸器内科診療助手、同大学内科（呼吸器）