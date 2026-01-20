「面白い企画を考えろ」と言われた瞬間、手が止まってしまった経験はないだろうか？そんなとき、デイリーポータルZ編集長がよく使うのが、「ずらす」手法だという。笑える記事を多数生み出してきた筆者の、「面白い！」の作り方を徹底解剖！※本稿は、デイリーポータルZ編集長の林 雄司『「面白い！」を見つける 物事の見え方が変わる発想法』（筑摩書房）の一部を抜粋・編集したものです。物事を「ずらす」ことで「面白い」は簡単