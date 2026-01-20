三笘薫を擁するブライトンが現地１月19日、プレミアリーグ第22節でボーンマスとホームで対戦し、１−１で引き分けた。左サイドハーフで先発した三笘は、岡崎慎司氏（元レスター）、吉田麻也（元サウサンプトン、現ロサンゼルス・ギャラクシー）に続き、日本人３人目のプレミアリーグ100試合出場を飾った。記念すべき一戦は劇的な展開となった。32分にマーカス・タバーニアーにPKで奪われた１点を返せないまま迎えた90＋１分、