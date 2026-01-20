19日夜、三重県菰野町で軽ワゴン車と乗用車の事故があり、軽ワゴン車に乗っていた高校生が死亡しました。 【写真を見る】軽ワゴン車と乗用車が出合い頭に衝突高校生投げ出され死亡三重・菰野町 19日午後9時過ぎ、菰野町潤田の県道交差点で、軽ワゴン車と乗用車が出合い頭に衝突する事故がありました。 警察によりますと、軽ワゴン車の後部座席に乗っていた菰野町福村の高校生、大橋一樹さん（17）が車の外に投げ出されて頭