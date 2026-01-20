社会人野球の日本新薬・浜田竜之祐内野手（32）が今季から主将に就任した。入社11年目となる左打ちのスラッガー。23年から3年連続で都市対抗出場を逃しているチームを立て直すべく、意気込みを明かした。「3年間、都市対抗に出場できていない。ベテランとして、中心選手として、すごく責任を感じていました」揺るがぬ決意で大役を引き受けた。新チーム結成後から、松下和行監督が就任。新指揮官から「やってくれへんか」と打