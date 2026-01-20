準備中のミニシアターで話す斉藤裕樹さん（左）と富士子さん夫妻＝2025年12月、北海道東川町北海道東川町に2026年2月下旬、映画館「ル・シネマ・キャトル」が新たに誕生する。運営するのは、東川町でおかゆ店を営む斉藤裕樹さん（50）＝新潟県出身＝と富士子さん（54）＝埼玉県出身＝夫妻だ。大型の映画館が数館あるだけの道北地域に開く、約20席のこだわりのミニシアター。構想から4年、「安らげる居場所を目指したい」と胸を躍