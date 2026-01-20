国際的な監査法人のデロイトは19日、世界の女子サッカークラブの2024〜25年シーズン収入ランキングを発表し、WEリーグの広島が300万ユーロ（約5億5200万円）で14位に入った。対象はイングランド、フランス、ドイツ、スペイン、ブラジル、日本などで、米国は含まれていない。1位はアーセナル（イングランド）で2560万ユーロだった。（共同）