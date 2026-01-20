山梨県にある笹子トンネル内で漏水が発生し、一時、通行止めとなりました。19日午前11時頃、山梨・大月市と甲州市を結ぶ中央道の笹子トンネル内で漏水が発生しました。NEXCO中日本によりますと、漏水したのはトンネル内で火災が発生した際に消火栓などに水を送る「防災本管」という設備です。漏水は約40分後に停止しましたが、この影響で、中央道上りは勝沼インターチェンジから大月ジャンクションの間で約2時間半通行止めとなりま