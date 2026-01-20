◆ 元盗塁王をバックアップとして獲得現地時間19日、アトランタ・ブレーブスがFAのホルヘ・マテオ内野手（30）を獲得したと米複数メディアが報じた。契約は1年100万ドルとされている。ブレーブスは昨季途中にトレード加入した金河成と昨年12月に単年2000万ドルでの再契約に合意。今季のレギュラー遊撃手として想定されていた金だったが、韓国滞在中に右手中指を負傷し、その修復手術により復帰まで4〜5ヶ月を要すことが現地18