Photo: mio お湯を注いで90秒で、熱々ミルクティーの完成。とにかく寒くて、作業のお供に温かい飲み物があると、気持ちも落ち着くこの季節。スーパーでパッケージを見て気になったのが、「ミルクとけだす」と謳うこのティーバッグ。その言葉通りミルクがティーバッグから溶け出して、一瞬で熱々のミルクティーが完成しました。クリーミングパウダーが入ったティーバッグ