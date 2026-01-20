寒い季節でも、風もない日に陽なたにいると、意外とあったかいですよね。そんな貴重な冬の晴れ間、ワオキツネザルたちも独特なスタイルで日光浴を楽しんでいる模様。寒い朝だから...貴重な晴れ間は日光浴 (@FukuyamaZooより引用)こちらは、広島県の東部に位置する「福山市立動物園」のワオキツネザルです。右足を木の上に乗せ、左足としっぽはそのままぶらりん。カメラ目線で「なんでやねん!」とツッコんでいるかのような左手、見