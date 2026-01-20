A氏：首都圏の某人気サウナ店オーナー。B氏：全国を渡り歩くフリー熱波師。「アウフグースは安全第一主義」。C氏：全国のサウナのコンサルタントも行なうサウナーひと頃より落ち着きを取り戻したように見えるサウナブームだが、その裏側では「余熱」どころか「熱暴走」を起こす店やイベントも?脱法的な連れ込み宿化、フェスの不衛生な水風呂、薬物容認......。現場を知る「中の人」たちが匿名で集結し、業界のヤバい噂を語る！！