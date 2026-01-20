１月21日に判決公判「このような誤解を生じさせた原因は私にありまして、大変申し訳ない気持ちですし、同時に自分のことを許してもらいたいという気持ちです」自身がコーチを務める卓球スクールで生徒や生徒の母親にわいせつな行為をしたとされる卓球元日本代表の吉田（逮捕時は小西）海偉被告（44）は、被害者に対し法廷でこうお詫びの言葉を口にした。３人の女性への不同意わいせつと準強制わいせつの罪に問われている吉田被告の