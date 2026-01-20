町田加入の神村学園FW紱村楓大を祝福FC町田ゼルビアは1月18日、今冬の第104回全国高校サッカー選手権を制した神村学園から加入したFW紱村楓大を選手全員で祝福した様子を公式「X」で公開した。クラブによると、黒田剛監督の発案によるサプライズ祝福だったようだ。今冬の高校サッカー選手権を制し、夏と冬の日本一を達成した神村学園で中心選手として活躍した紱村は、これからプロサッカー選手としてのキャ