会った人の名前や経歴を覚えるのが苦手で、自分の人間関係を把握しきれていないという人もいるはず。AGPL-3.0ライセンスの下でオープンソースで開発される「Nametag」は人間関係を整理して視覚化してくれるシステムで、人の名前と関係がなかなか覚えられない場合にお役立ちです。nametag.onehttps://nametag.one/mattogodoy/nametag: A simple, yet effective Personal Relationship Managerhttps://github.com/mattogodoy/nametag