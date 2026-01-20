ジャーナリスト・田原総一朗氏（９１）の近影が公開された。１９日に作家・乙武洋匡氏のインスタグラムに登場。乙武氏は「田原総一朗さん、９１歳。最近はとんでもない炎上をぶちかますことも多々あり、『時代にキャッチアップできていないのでは……』などと言われることもありますが、ひさしぶりにお会いしてお話ししてみるとまったくそんなことはなく、あの鋭い眼光と熱のこもった口調は以前のまま」と印象を説明。「という