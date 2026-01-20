上野動物園で飼育している双子のジャイアントパンダ、シャオシャオとレイレイが、２５日に最終観覧日を迎える。１９７２年１０月にカンカン、ランランが上野に来園して以来、５４年ぶりに国内にパンダが不在となる。スポーツ報知では同園関係者の話などをもとに、最終日まで「パンダありがとう」と題した連載を掲載する。【シャオシャオの電気騒動】生まれて初めてシャオシャオを大きい運動場に出した時、「事件」は起こっ