動画配信サービス「Netflix」は、俳優の戸田恵梨香が主演するNetflixシリーズ『地獄に堕ちるわよ』を4月27日より世界独占配信することを発表した。あわせて、本作初映像となるティーザー予告、主な出演者が解禁された。【動画】Netflixシリーズ『地獄に堕ちるわよ』ティーザー予告解禁独自に編み出した六星占術と、「大殺界」「地獄に堕ちるわよ！」などの強烈ワードで占いブームを巻き起こした占い師・細木数子の波乱の人生を