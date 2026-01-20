札幌・中央警察署は2026年1月19日、いずれも札幌市に住む男子中学生（14）と女子高校生（16）を傷害の疑いで逮捕したと発表しました。2人は2025年11月15日午後3時50分ごろから午後4時50分ごろまでの間、札幌市中央区の雑居ビルの敷地などで、札幌市の男子中学生（14）の頭部を殴るなどの暴行を加え、けがをさせた疑いが持たれています。被害にあった男子中学生は頭部打撲などのけがをしましたが命に別条はありません。警察によりま