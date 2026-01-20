チームのメンバーや部下とのコミュニケーションを円滑にするにはどうしたらいいのか。2万人をみてきたコンサルタント・勅使川原真衣氏は、その方策を著書『組織の違和感結局、リーダーは何を変えればいいのか？』で示す。坂井風太氏も「革新性がある」と絶賛する同書から、内容を抜粋・再構成し特別公開する。「とりあえず雑談しよう」で空回り会議の空気をほぐすためにまず雑談をしよう、という説はよく聞きます。ですが、