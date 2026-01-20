女優でモデルの新木優子が公開した女性グループ・ＢＬＡＣＫＰＩＮＫのジスとの２ショットが話題を呼んでいる。２０日までにインスタグラムを更新し、ハートの絵文字を付けてジスと顔を寄せ頬に手を当てたポーズで笑顔の２ショットを公開した。この投稿には「可愛い＆綺麗＆素敵」「女神と女神」「眼福〜癒やし〜」「脚まっすぐで羨ましい」「ワールドクラスの美しさ」「尊い世界線すぎ」などの声が寄せられている。