ボーンマス戦にフル出場したブライトンの三笘薫（左）＝19日（ゲッティ＝共同）【ブライトン（英国）共同】サッカーのイングランド・プレミアリーグで19日、ブライトンの三笘薫はホームのボーンマス戦にフル出場し、リーグ通算100試合出場を達成した。試合は1―1で引き分けた。