母があなた名義の口座に300万円を振り込んだとしても、通帳を母が持ち続け、引き出し手段も母側にある状態だと、贈与が完了したと言い切れないことがあります。理由はシンプルで、贈与は気持ちだけでなく、受け取った人が実際にそのお金を自由に使える状態になっているかが重要だからです。 ここでは、法律上の考え方と、税務上で問題になりやすいポイントを整理します。 法律の基本 贈与は相手が受け取って初めて成