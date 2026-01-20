相続の席で「兄は生前に500万円もらっていた」と分かると、「昔の贈与までさかのぼって調べられるの？」「相続税に影響する？」と不安になります。結論から言うと、国税（相続税・贈与税）の観点では、相続が始まった日を基準に、一定期間の贈与が相続税の計算に加算される仕組みがあります。 まずは、税金の計算でどこまで対象になるかを押さえ、次に必要な確認を進めましょう。 「遡れる範囲」は相続が始まった日で