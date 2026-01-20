キャスリーン・ケネディは14年間にわたって勤めたルーカスフィルム社長を退任するにあたり、米のインタビューに応じた。ケネディはルーカスフィルムを通じて『スター・ウォーズ』の新たな作品群を生み出し、賛否両論と共にシリーズを継続・拡張させた人物だ。 巨大IPである『スター・ウォーズ』を基盤とした会社経営を行ったケネディ。任期中の「最高の瞬間」「最低の瞬間