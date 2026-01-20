外国人福祉センターでは、外国人住民向けに韓国語講座が開かれていた=2024年3月10日、南楊州市、織田一撮影 お隣の国、韓国が外国人の受け入れを急速に拡大しています。期間限定の労働力だけでなく、永住につながる道も整備しています。その背景にあるものや、どんな政策が進められているのか解説します。この記事は、朝日新聞（デジタル版）の連載「そもそも解説」で、2024年7月23日に配信された記事を再構成してお届