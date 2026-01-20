大雪の影響で秋田新幹線の運行がストップしています。JR秋田支社によりますと田沢湖線の下りの回送列車が田沢湖駅と岩手の赤渕駅の間で、線路上の雪のため動けなくなっています。除雪作業が行われていますがこの影響で秋田新幹線の運行がストップしています。すでに上りと下りの2本が秋田と盛岡の間で区間運休しているほか、午前7時半現在、上りの6時9分発の始発列車が秋田駅で客を乗せたまま停車中です。運転再開の見込みは立って