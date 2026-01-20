体の開き抑制へ、鍵は股関節のシワ…関メディ・井戸伸年総監督が伝授する打撃論強い打球を飛ばせない、打席でどうしても体が開いてしまう……。こうした悩みを持つ球児は多いだろう。指導現場ではよく「肩が開いている」と指摘されるが、根本から直すにはどうすればいいのか。ヤング、ポニーの2リーグで全国制覇を果たした中学硬式の強豪「関メディベースボール学院」の井戸伸年総監督は、上半身ではなく「股関節のシワ」に着目