サウジアラビアで行なわれているU-23アジアカップは終盤戦を迎え、現地１月20日に準決勝が開催される。日本は韓国と対戦するなかで、試合前日の19日には両チームの監督らが会見で意気込みを語った。日本は大岩剛監督とMF佐藤龍之介（FC東京）が参加した一方で、韓国はオーストラリアとの準々決勝で決勝点を挙げたDFシン・ミンハとともに、イ・ギョンスコーチが登壇。参加予定だったイ・ミンソン監督は姿を見せなかった。「体調