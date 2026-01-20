警察車両の赤色灯20日午前1時40分ごろ、奈良県三宅町、職業不詳、安川和幸さん（64）方から出火、木造2階建てが全焼し、天理署によると、性別不明の2遺体が見つかった。安川さんと、母親（85）と連絡が取れておらず、身元や出火原因を調べる。署によると、安川さんは3人暮らしで、娘（23）は逃げ出して無事だった。近くの住民から「1階から出火、パチパチと音がする」と119番があり、約4時間後に鎮火した。