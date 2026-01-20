【テヘラン共同】イランの反政府デモを巡り、ロイター通信は19日、イラン国会議員の話として、治安当局が近くインターネット規制の解除を検討すると伝えた。「治安が適切になり次第」サービスが再開する見通しという。当局は激しい衝突が起きた8日以降、大規模なネット規制を実施。弾圧の犠牲者ら被害の全容を把握する妨げとなっている。一方、国営テレビは18日夜「真実のニュース」と題する映像を放送した。ハッキングされた