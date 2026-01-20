日本国際博覧会協会（万博協会）は１９日、大阪・関西万博のパビリオンのリユース（再利用）などに関する作業部会をオンラインで開催した。大屋根リングに使われた木材を、東日本大震災の被災地・福島県浪江町や関西大などに譲渡することなどを明らかにした。１周約２キロのリングは現地保存される２００メートル以外の解体が進んでおり、この日は公募した木材の譲渡先が報告された。浪江町は復興事業の一環として駅前広場のベ