厚生労働省は、東京・赤坂の個室サウナで30代の夫婦が死亡した火災を受け、全国の自治体に対してサウナ施設の安全管理の状況を調査するよう通知しました。2025年12月、赤坂の個室サウナで30代の夫婦が死亡した火災では、サウナ室のドアノブが外れ2人が室内に閉じ込められたとみられています。また、事務室に連絡するための非常ボタンは受信盤の電源が切れていたとされています。厚労省はこの事案を受け、全国157の自治体に対して非