”タレントの藤田ニコルが２０日までに自身のＳＮＳを更新。私服ショットを公開した。インスタグラムで「今日の私服ゆるっとスタイルが増えてきたけど豹柄で遊びはいれたいこの＠ｃａｌｎａｍｕｒ＿ｏｆｆｉｃｉａｌのスエットパンツ見えてないけどウエスト周りが全部ゴムなの！」とつづって、黒のロングコートにピンクニット、グレーのスウェットにヒョウ柄のミニバッグを身に着けたコーデ姿をアップした。続けて「春生