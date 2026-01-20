朝のドル円は１５８円１０銭前後＝東京為替 朝のドル円は１５８円１０銭前後、グリーンランド問題をめぐるリスク警戒もあって、一時１５７円台後半の推移となったが、米国休場の中、動きは限定的なものに止まった。 USDJPY 158.11