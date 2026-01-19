龍（REAL AKIBA BOYZ）のファースト写真集（ISARIBI株式会社／2026年2月18日発売）のタイトル・表紙ビジュアルが発表された。 【写真】龍1st写真集、収録カットを見る バトルを中心に活動している「龍と勇太」や、A-POP CREW「サンセットレーベンズ」としても好成績を残し続けている龍。キッズダンス界隈を賑わせているメンバーで構成された「DESCARADOS」のリーダーとしても活動中。2022年、