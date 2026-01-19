グラビアアイドル、俳優として活躍する蓬莱舞の2nd写真集（光文社）が2026年3月31日（火）に発売される。 【写真】ナイトマーケットをマンゴージュースを飲みながら満喫 2022年にヤングジャンプ「制コレ22」でグランプリを受賞。週刊誌や漫画誌のグラビアページで人気を集める蓬莱舞。最近はドラマや映画、MVなど、映像作品への出演も増えている。本作は2026年1月17日に誕生日を迎え20歳になった蓬