「シロ（SHIRO）」が廃棄物ゼロを目指す取り組みとして展開するゼロコレクション（ZERO COLLECTION）から、1月29日に「ゼロピオニー ブリス オードパルファン」（限定、50mL 1万1220円）を発売する。余剰資材を活用して生産する特性上、同一商品を継続して製造することが難しいため、数量限定での発売となる。【画像をもっと見る】香りは、アップルとペアーのフルーティなノートにピオニーをはじめとする花々が重なる構成。過