小嶋陽菜がプロデュースする「ハーリップトゥ ビューティ（Her lip to BEAUTY）」が、ブランド初の美容液リップ「リップトゥラブセラム（LIP TO LOVE SERUM）」（4色、12g 3300円）を2月21日に発売する。【画像をもっと見る】リップトゥラブセラムは、「“盛れる”とエイジングケアを同時に叶えたい」というニーズに向けて制作。美容液成分90%以上の処方には、ナイアシンアミドやダマスクバラ花エキスなどを組み合わせた「ロー