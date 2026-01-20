20日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比8.5ポイント安の3651ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。 3797.30ポイントボリンジャーバンド3σ 3693.18ポイントボリンジャーバンド2σ 3658.50ポイント5日移動平均 3656.40ポイント19日TOPIX現物終値 3651.00ポイント20日夜間取引終値 3589.06ポイントボリンジャーバンド1σ 3585.