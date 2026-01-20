20日ナイトセッションの東証グロース市場250指数先物は前日清算値比15ポイント安の734ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。 774.61ポイントボリンジャーバンド3σ 748.44ポイント19日東証グロース市場250指数現物終値 744.74ポイントボリンジャーバンド2σ 734.00ポイント20日夜間取引終値 731.60ポイント5日移動平均 718.75ポイン