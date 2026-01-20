＜大相撲初場所＞◇九日目◇19日◇東京・両国国技館【映像】一瞬で決着！館内どよめく“妙技”の瞬間前頭七枚目・藤ノ川（伊勢ノ海）が前頭九枚目・狼雅（双子山）を立ち合い“一瞬の妙技”ではたき込み、館内を沸かせた。小兵ならではの攻め方に解説の荒磯親方は絶賛、ファンも「小兵にはコレしかない」「思わずウマイって叫んじまった」と喝采した。身長177センチ、体重122キロの小柄な体格で知られる藤ノ川。九日目の取組で