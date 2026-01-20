モデルで女優の久間田琳加（24）が20日までに自身のインスタグラムを更新。仲良しな先輩女優とのプライベートを公開した。「大好きな人と大好きな場所」と書き出した久間田。女優の新木優子とのツーショットをアップした。グッズのかぶり物を被って笑顔。「なんて幸せな日なんだーーー」と添えた。ファンからは「二人とも可愛い」「姉妹みたい」「幸せそう」「お二人共似合い過ぎてメロメロです」「なんだかこっちまで幸せ