レインボーの池田直人が、女子アナの“唯一の親友”であると告白し、場を盛り上げた。【映像】レインボー池田が“唯一の親友”の女子アナ『チャンスの時間』は、気になるクセ強めの疑問を取り上げたり、気になる若手芸人が対決したりしながら、今後活躍しそうなニュースターを発掘していくABEMAオリジナルバラエティー。千鳥がMCを務め、ゲストには藤田ニコルが登場した。1年前、アナウンサーもどきと言われた西澤由夏アナ。